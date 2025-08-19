Kirby Air Riders выйдет на Nintendo Switch 2 в ноябре этого года по цене $70

В сегодняшнем Nintendo Direct, посвященному Kirby Air Riders, директор игры Масахиро Сакураи в течение 45 минут рассказывал обо всем, что нужно знать об игре: о стратегиях игрового процесса, гонщиках, за которых можно выступать, различных трассах, игровых режимах, а в конце подтверждение того, что Kirby Air Riders выйдет на Nintendo Switch 2 в следующем 20 ноября 2025 года.

Кроме того, это не очередная игра за 80 долларов. В описании игры, которое появилось в Nintendo eShop после прямого эфира, указано, что она будет стоить 70 долларов и её можно будет скачать в размере 25 ГБ.

Подобно тому, как Сакураи подробно рассказывал о каждом новом персонаже Smash, представленном в Super Smash Bros, он подробно описывает каждый аспект Kirby Air Riders, который нужно знать о новой игре как тем, кто никогда не слышал об оригинальной игре для GameCube, так и тем, кто с ней знаком.

Среди существенных изменений можно отметить то, что теперь на выбор предлагается несколько гонщиков, в том числе Kirby, Meta Knight, King Dedede, Bandana Waddle Dee, Cappy, Magolor, Gooey, Waddloe Doo, Knuckle Joe, Susie, Chef Kawasaki, и совершенно новый персонаж по имени Starman.

Вы также можете использовать любой из них с любой машиной, и среди них будут Warp Star, Winged Star, Wagon Star, Wheelie Bike, Shadow Star, Bulk Star, Swerve Star, Chariot, Tank Star, Turbo Star, Slick Star, Rocket Star, Rex Wheelie, Battle Chariot и Paper Star. Излишне говорить, что на этот раз вы можете управлять не только двумя типами машин.

Сакураи также продемонстрировал несколько трасс, в том числе Floria Fields, Cavernous Corners, Cyberion Highway, Mount Amberfalls и Waveflow Waters. На трассе Waveflow Waters Сакураи проехал круг, чтобы показать, как использовать различные механики в основном игровом режиме Air Ride.

Говоря об игровых режимах, он также продемонстрировал различные испытания и всё остальное, чем можно заняться в Kirby Air Riders, если вы не хотите ограничиваться основными гонками, такими как Dustup Derby, Kirby Melee, Air Glider, Drag Race, Gourmet Race и Skydive. Некоторые режимы больше ориентированы на сражения, в то время как другие представляют собой испытания на время или на дальность, например, когда вам нужно пролететь как можно дальше за один прыжок.

Очевидно, что Kirby Air Riders — это нечто большее, чем просто новая версия Mario Kart. Сакураи затронул эту тему в начале трансляции. А если вы хотите поиграть в Kirby Air Riders до выхода игры в ноябре, то пост в блоге на сайте Nintendo подтвердил, что в конце месяца, с 29 августа по 1 сентября, на выставке PAX West будет доступна демоверсия игры.