Nintendo анонсировала новую игру о Кирби - Kirby Air Riders

Nintendo анонсировала новую игру о Кирби, которая выйдет на Switch 2 в 2025 году. Игра получила название Kirby Air Riders и была представлена во время недавнего Switch 2 Direct. Режиссировать проект вернется сам Масахиро Сакурай, создатель франшизы.

Хотя подробности о проекте пока скромные, из трейлера можно узнать, что в Kirby Air Riders смогут играть до четырех человек, объединяясь в команды для гонок. Это продолжение классической игры Kirby Air Ride, которая вышла в 2003 году на GameCube и позволяла игрокам участвовать в гонках на воздушных транспортах.

Сакурай уже был режиссером оригинала, и его возвращение спустя более двадцати лет может означать, что Kirby Air Riders будет не просто гоночной игрой, а предложит что-то новое и увлекательное.

Точная дата выхода пока не объявлена, но игра запланирована на 2025 год.