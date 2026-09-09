Kirby and the World Beyond выйдет на Switch 2 весной 2027 года и впервые получит открытый мир

На сегодняшней презентации Nintendo Direct показали первые кадры захватывающих новинок для Switch 2, в числе которых — Kirby and the World Beyond.

Похоже, фанатов ждет великолепная новая часть серии, насчитывающей уже 34 года; это будет второй проект в 3D-формате после Kirby and the Forgotten Land, вышедшей на оригинальной консоли Switch в 2022 году.

Игра не только отличается ярким визуальным стилем и той самой уютной атмосферой, свойственной играм о Кирби (особенно в 3D, учитывая красочный дебют Forgotten Land), но и, судя по всему, предлагает открытый мир. Трейлер обещает игрокам возможность «свободного исследования» — так что, похоже, это действительно будет игра про Кирби с открытым миром.

Если это действительно так, то проект станет первым в своем роде. Конечно, в Kirby and the Forgotten Land уже были «открытые» зоны, дарившие куда больше свободы по сравнению с предыдущими платформерами серии, но здесь планка будет поднята на совершенно новый уровень — и даже выше. А что насчет игрового процесса? Он выглядит всё так же очаровательно и динамично: игроков ждут увлекательные перевоплощения Кирби и многое другое.

Ждать осталось совсем недолго. Выход Kirby and the World Beyond запланирован на весну 2027 года.