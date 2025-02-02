Похоже, Nintendo готовит переиздание Kirby: Planet Robobot - игра может перебраться с 3DS на Switch

Похоже, что старенькую Kirby: Planet Robobot с 3DS могут перенести на Switch. Первым об этом заговорил инсайдер Nate the Hate, а потом подоспел и намёк от GoodSmile — компания вдруг решила переиздать фигурку Кирби в робокостюме.

Сама игра вышла в 2016 году и рассказывает следующую историю: некая корпорация Haltmann Works Company решила захватить родной мир Кирби и превратить его в огромную фабрику. Ну а главный герой, конечно же, этому воспротивился, да ещё и раздобыл себе большой робокостюм, который умеет копировать способности.

Nintendo пока что никак не прокомментировала возможное переиздание Planet Robobot.