Кошачьи приключения, фермерство и кооператив - Kitaria Fables 2 получила обзорный трейлер и окно выхода

Разработчики представили новый обзорный трейлер Kitaria Fables 2 — красочной приключенческой RPG, сочетающей динамичные сражения, фермерство, создание предметов и кооператив на двоих. Продолжение уютной фэнтезийной игры выйдет на PlayStation 5 весной 2027 года.

Главными героями станут Алиса Скайлар и Дасти Тафткин, которые отправляются через Бескрайний океан на отдаленный полуостров Аркадера. Добравшись до поселения Уайтволл, они присоединятся к экспедиции Королевской академии, чтобы исследовать неизведанные северные земли и восстановить оборону региона.

Однако приключения не ограничатся сражениями с противниками и исследованием новых территорий. Игрокам предстоит заниматься фермерством, собирать ресурсы, создавать снаряжение и осваивать различные ремесла.

В Уайтволле герои познакомятся с местными жителями, готовыми помочь в освоении новых навыков. Кузнец Майя сможет изготовить оружие и доспехи из редких материалов, на ферме тетушки Кики можно будет выращивать овощи и необычные растения, а Перивинкль научит приготовлению зелий. Кроме того, повара Луи и Вистерия помогут освоить новые кулинарные рецепты.

Особое внимание разработчики уделяют совместному прохождению для двух игроков, позволяющему исследовать мир Китарии, сражаться и развивать хозяйство вместе с другом.