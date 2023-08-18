Платформа для создания моделей транспортных средств Kitbash Model Club получит мультиплеер на 16 игроков ©

Curve Games и Floating Origin Interactive объявили о многопользовательском режиме для 16 игроков для Kitbash Model Club, платформы для создания моделей транспортных средств, которая представляет собой эволюцию игры, ранее известной как Balsa Model Flight Simulator.

Kitbash Model Club, разработанный создателем признанной критиками и отмеченной наградами космической программы Kerbal, предоставляет безграничную свободу в проектировании, сборке, исследовании и сражении с моделями радиоуправляемых машин. Игроки могут испытать реалистичную физику в сочетании с безграничными возможностями настройки и возможностью делиться моделями с друзьями.

Недавно анонсированный многопользовательский онлайн-режим позволяет до 16 игрокам одновременно играть на острове Уирравей, предлагая разнообразную среду — от городских пейзажей до пляжей. Редактор сценариев поддерживает создание миссий для многопользовательского режима, и игроки могут делиться и тестировать автомобили или бросать вызов друзьям в воздушном бою на радиоуправлении. Полная функциональность Steam Workshop также доступна для обмена и изучения других моделей.

Kitbash Model Club планируется выпустить в Steam в 2024 году.