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об игре
Kitchen Wars 17.04.2025
Мультиплеер, Инди, Вид сверху
6.3 3 оценки

Захватывающая и хаотичная кухонная файтинг-аркада Kitchen Wars доступна бесплатно в Steam

KoRnEr KoRnEr

Инди-издатель PerfectGen в сотрудничестве с GrabTheGames с радостью объявляет, что Kitchen Wars, динамичная игра для вечеринок с фуд-боями, теперь доступна в раннем доступе в Steam.

Kitchen Wars, созданная специально для шумных вечеринок, позволяет 2–8 игрокам сражаться на безумных кухнях, где правила просты: готовь. Сражайся. Кради. Выживай. Неважно, наносите ли вы удары кулаками или бросаете сковородки, победу одержит только самый хаотичный повар.

Особенности игры:

  • Уморительное многопользовательское безумие — сетевая или локальная игра для 2–8 игроков
  • Уникальные кухонные арены — каждая из которых полна диких опасностей и интерактивных элементов
  • Саботируйте своих соперников — воруйте ингредиенты, портите блюда и создавайте проблемы.
  • Необычная косметика — открывайте нелепые наряды и станьте самым стильным шеф-поваром.
  • Веселье, готовое к трансляциям — создано для создателей контента и любителей игр для вечеринок
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