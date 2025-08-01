Захватывающая и хаотичная кухонная файтинг-аркада Kitchen Wars доступна бесплатно в Steam

Инди-издатель PerfectGen в сотрудничестве с GrabTheGames с радостью объявляет, что Kitchen Wars, динамичная игра для вечеринок с фуд-боями, теперь доступна в раннем доступе в Steam.

Kitchen Wars, созданная специально для шумных вечеринок, позволяет 2–8 игрокам сражаться на безумных кухнях, где правила просты: готовь. Сражайся. Кради. Выживай. Неважно, наносите ли вы удары кулаками или бросаете сковородки, победу одержит только самый хаотичный повар.

Особенности игры: