Девочка-лисичка в неоне: новый трейлер Kitsune: The Journey of Adashino погружает в атмосферу японской сказки

Издатели room6 и yokaze совместно с разработчиком Rias представили второй трейлер атмосферного приключения Kitsune: The Journey of Adashino. Игра раскрывает новую главу в истории о лисичке Кицунэ и её спутнике — любопытном лягушонке, оказавшихся на странном острове, где свет и тьма ведут вечную игру.

Новый ролик показывает остров Адасино, погружённый в загадочную атмосферу — здесь сочетаются традиционные японские ворота тории, неоновые вывески, ларьки с уличной едой и мерцающие фонари. Но за яркой обёрткой скрывается опасность: в тени бродят демоны, и что-то зловещее неумолимо приближается.

Игроку предстоит управлять Кицунэ — девушкой-лисой, путешествующей по острову. Исследования, разговоры с его жителями и зажигание огней в святилищах помогут открыть доступ к новым территориям. Однако не всё так просто: тьма оживает, и в моменты преследования игроку предстоит ускользать от демонов-они. Спастись можно с помощью света, который временно ослепляет врагов — но его заряд ограничен, и пополнить его можно только в святилищах.

Свет станет ключом не только к выживанию, но и к раскрытию тайн острова: с его помощью можно обнаруживать скрытые тропы и новых персонажей. Вдали манит Башня Муйо, мерцающая огнями, украденными из разных уголков острова. Именно туда ведёт путь, полный опасностей, загадок и духа японских ночных праздников.

Kitsune: The Journey of Adashino выйдет в 2025 году на Nintendo Switch и PC (Steam).