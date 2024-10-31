Kerbal Space Program обретёт кошачьего наследника - над игрой работают создатель DayZ и ветераны серии

Дин Холл, известный как создатель DayZ, вместе со своей студией RocketWerkz взялся за амбициозный проект — симулятор управления космическим агентством Kitten Space Agency. Эта игра во многом напоминает легендарную Kerbal Space Program, вот только вместо зелёных человечков здесь будут котики.

На самом деле связь с KSP не случайна — над проектом трудятся некоторые разработчики оригинальной Kerbal Space Program. Да и сама RocketWerkz в своё время боролась за право создать KSP 2, войдя в тройку финалистов, но контракт получить не удалось.

Пока что Kitten Space Agency существует в виде прототипа, где можно полетать по просторам Солнечной системы. Разработчики хотят сделать физику космических полётов максимально реалистичной, но при этом не собираются превращать игру в сухой симулятор. По словам Холла, они стремятся найти такой же удачный баланс между сложностью и доступностью, как это было в первой KSP.

Точных сроков релиза пока нет, зато уже известно, что первую версию игры планируют выпустить бесплатно.