Создатель Kerbal Space Program назвал потерю прав на франшизу главной ошибкой своей жизни

Создатель космического симулятора Kerbal Space Program Фелипе Фаланге в ходе выставки Gamescom 2026 сделал откровенное признание о темной стороне своего главного карьерного успеха. В интервью независимому обозревателю Goddchen на стенде студий RocketWerkz и Ahwoo геймдизайнер назвал потерю прав на собственное детище главным профессиональным сожалением, последствия которого преследуют его до сих пор.

Отвечая на вопрос о том, какой единственный совет он дал бы самому себе образца 2011 года перед стартом разработки легендарного симулятора, Фаланге без колебаний заявил о необходимости зубами держаться за права на создаваемую интеллектуальную собственность. По словам автора оригинальной концепции, если бы существовал шанс вернуться во времени назад, он приложил бы абсолютно все мыслимые усилия, чтобы юридически закрепить бренд за собой и не отдавать его нанимателям.

В 2011 году ситуация выглядела классической корпоративной ловушкой для наивного начинающего разработчика. Фаланге числился рядовым наемным сотрудником в мексиканском агентстве Squad, занимавшемся рекламными кампаниями и маркетингом, и с трудом удерживал за собой рабочее место. Проект космической песочницы создавался как внутренний эксперимент и на тот момент не обладал никакой очевидной рыночной стоимостью. Ни автор идеи, ни руководство компании даже близко не представляли, что безымянный прототип со временем принесет миллионы долларов.

В тех обстоятельствах постановка вопроса о сохранении авторских прав за создателем казалась нереалистичной. Компания владела плодами труда штатного сотрудника по трудовому договору по умолчанию, а само согласие руководства позволить делать видеоигру воспринималось как редкая удача. В итоге оглушительный триумф принес огромные прибыли корпоративным структурам, а затем права на франшизу перешли издательству Take-Two, оставив непосредственного создателя культовой вселенной и ее механик ни с чем.

Утрата прав на кербалов напрямую отразилась на новом симуляторе автора под названием Kitten Space Agency. Фаланге признался, что замена культовых зеленых космонавтов на котиков стала вынужденной мерой. Любые попытки нарисовать похожих гуманоидов неизбежно выглядели бы вторичной подделкой оригинала, поэтому команда выбрала принципиально иных персонажей, способных существовать благодаря собственной харизме, а не за счет попыток паразитировать на чужой собственности.

Оглядываясь на собственный опыт, Фаланге призвал независимых авторов никогда не обесценивать создаваемый контент. По словам разработчика, любая оригинальная идея почти всегда оказывается неизмеримо ценнее, чем кажется в начале творческого пути, а единственный шанс защитить будущее проекта появляется исключительно до момента подписания трудовых контрактов и соглашений с издателями.

Сейчас Фелипе Фаланге задействован в качестве консультанта команды Kitten Space Agency, где наряду с ним работают бывшие инженеры систем управления компании SpaceX. Игра создается на базе кастомного низкоуровневого движка Brutal, а публичная демонстрация актуального билда проекта состоялась в рамках выставочной зоны в Кельне.