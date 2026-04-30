Клеть 12.12.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.7 48 оценок

Новый биом и новое оружие в контентном обновлении 1.1.0 для КЛЕТЬ

17665

Хватайте сгушки и тащите свои тушки, Клеть зовёт снова!

В контентном обновлении нас ждут:

  • новый биом "Научно-Исследовательский Институт"
  • с новыми монстрами,
  • ловушками,
  • оружием
  • и, конечно же, "аномальными этажами"!

А ещё, система мини-квестов!
Клеть - существо разумное, а существо разумное не только жрёт, но и развлекается.
При посещении нового этажа, Клеть может попросить игроков выполнить на нём определённые действия. И наградит за старания!

Новые Достижения, новая кассета, ещё какое-то количество интересных мелочей (типа возможности заработать себе уникальную кличку до конца прохождения) и очередная короткометражка в честь выхода обновления - прилагаются.

