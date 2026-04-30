Новый биом и новое оружие в контентном обновлении 1.1.0 для КЛЕТЬ

Хватайте сгушки и тащите свои тушки, Клеть зовёт снова!

В контентном обновлении нас ждут:

новый биом "Научно-Исследовательский Институт"

с новыми монстрами,

ловушками,

оружием

и, конечно же, "аномальными этажами"!

А ещё, система мини-квестов!

Клеть - существо разумное, а существо разумное не только жрёт, но и развлекается.

При посещении нового этажа, Клеть может попросить игроков выполнить на нём определённые действия. И наградит за старания!

Новые Достижения, новая кассета, ещё какое-то количество интересных мелочей (типа возможности заработать себе уникальную кличку до конца прохождения) и очередная короткометражка в честь выхода обновления - прилагаются.