Новый биом и новое оружие в контентном обновлении 1.1.0 для КЛЕТЬ

Хватайте сгушки и тащите свои тушки, Клеть зовёт снова!
В контентном обновлении нас ждут:
- новый биом "Научно-Исследовательский Институт"
- с новыми монстрами,
- ловушками,
- оружием
- и, конечно же, "аномальными этажами"!
А ещё, система мини-квестов!
Клеть - существо разумное, а существо разумное не только жрёт, но и развлекается.
При посещении нового этажа, Клеть может попросить игроков выполнить на нём определённые действия. И наградит за старания!
Новые Достижения, новая кассета, ещё какое-то количество интересных мелочей (типа возможности заработать себе уникальную кличку до конца прохождения) и очередная короткометражка в честь выхода обновления - прилагаются.