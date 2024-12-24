Разработчики "Клети" добавили в игру таинственный этаж "Коллектор" и обновили поведение местных гопников

Для хоррора «Клеть» вышло обновление 0.1.4, которое добавило в игру процедурно генерируемый этаж «Коллектор». Разработчики также обновили Жилой Блок, добавив туда новые комнаты, и включили в игру четыре свежих трека от ERTAsoN.

Ну и конечно, поработали над технической частью игры — улучшили поддержку модов, снизили нагрузку на память и пофиксили звук. А ещё ограничили частоту кадров до 60 fps, чтобы видеокарты не перегревались, но это можно настроить под себя.

Про что сама игра? «Клеть» — это хоррор про бесконечную Гигахрущёвку, по которой игроки путешествуют на лифте. По пути им встречаются разные опасности, включая местных гопников-Гретчинов. Кстати, поведение этих самых Гретчинов тоже подправили в новом патче.