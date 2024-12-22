Разработчики кооперативного хоррора "Клеть" выпустили зимнее обновление с новым контентом и балансными правками

Для кооперативного хоррора «Клеть» вышло обновление 0.1.3, но тут есть один момент — если не получается подключиться к другому игроку или выкидывает в меню, значит, кто-то просто не обновил игру. Пока что помогает только перезапуск Steam.

В самой игре повеяло праздником — вместо мусорных горок появились сугробы, откуда можно брать снежки, а по этажам развесили гирлянды и люстры. Заодно добавили нового врага, костюм и пару уровней сложности. Ну и музыку обновили — теперь на Проклятых Этажах и в Пекле играют новые треки.

Многие игроки жаловались на баланс, так что его тоже подправили. Отныне оживлять напарников стало дешевле, еда лучше лечит, а огонь тушится быстрее. Даже бетоноеды стали не такими злыми. А ещё исправили баги с Котараканами — раньше они летали как-то странно из-за привязки к FPS.

Любителям бесконечного режима тоже сделали приятно — уникальные локации теперь обновляются каждые 169 этажей. Кроме того, после сброса они могут попасться снова.