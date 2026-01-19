Разработчики российского инди-хита "КЛЕТЬ" раскрыли дату релиза

Полноценный релиз кооперативного хоррора «КЛЕТЬ» от российских разработчиков состоится уже через месяц. Игра выйдет из раннего доступа 19 февраля.

«КЛЕТЬ» будет доступна на разных платформах: ПК (Steam и EGS) и консоли (Xbox, Playstation 4 и 5). На Switch она тоже выйдет, но позже — релиз задержится «из-за очень тягомотной сертификации», пояснили создатели.

Анонсировали кроссплей. Сейчас команда активно занимается полировкой игры и предлагает игрокам поучаствовать в бета-тестах на ПК и консолях.

«КЛЕТЬ» вышла в раннем доступе в декабре 2024-го года и сразу вошла в топ лучших новинок Steam.