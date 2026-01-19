ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Клеть 12.12.2024
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.8 44 оценки

Разработчики российского инди-хита "КЛЕТЬ" раскрыли дату релиза

Simple Jack Simple Jack

Полноценный релиз кооперативного хоррора «КЛЕТЬ» от российских разработчиков состоится уже через месяц. Игра выйдет из раннего доступа 19 февраля.

«КЛЕТЬ» будет доступна на разных платформах: ПК (Steam и EGS) и консоли (Xbox, Playstation 4 и 5). На Switch она тоже выйдет, но позже — релиз задержится «из-за очень тягомотной сертификации», пояснили создатели.

Анонсировали кроссплей. Сейчас команда активно занимается полировкой игры и предлагает игрокам поучаствовать в бета-тестах на ПК и консолях.

«КЛЕТЬ» вышла в раннем доступе в декабре 2024-го года и сразу вошла в топ лучших новинок Steam.

Источник  
6
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий