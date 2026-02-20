Состоялся релиз российского кооперативного хоррора "Клеть"

Состоялся официальный релиз кооперативного хоррора “Клеть” от российской студии Callback Games. Игра получила обновление до версии 1.0 и одновременно стала доступна на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версия для Nintendo Switch может появиться немного позже.

Команда до шести игроков в роли заключённых должна выжить, спускаясь по опасным этажам Гигахрущёвки на живом лифте, который нужно чинить, развивать “подкармливать” мясом или даже товарищами по команде. Игрокам предстоит исследовать случайно генерируемые уровни, собирать ресурсы, улучшать снаряжение и сражаються с разнообразными врагами и смертельными ловушками, стараясь продвинуться как можно глубже в недра здания.

С релизом в игру добавили новый биом — “Тюрьма”, комнаты-магазины, новых противников и оружие, а также аномальные этажи, проклятья и поддержку кроссплея. Разработчики провели ребаланс врагов и экономики, обновили старые биомы и добавили возможность драться гитарой.