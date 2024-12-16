Создатели игры "Кужлёвка" выпустили в раннем доступе Steam кооперативный хоррор "Клеть"

Студия Callback, создатели игры «Кужлёвка», выпустили в раннем доступе Steam свой новый проект — кооперативный хоррор «КлетЬ». Проект доступен для покупки за 310 рублей.

События «КлетИ» разворачиваются в загадочной Гигахрущёвке — гигантском, постоянно меняющемся здании, созданном в рамках фантастической вселенной Самосбор, популярной среди интернет-сообщества. Узнать больше о мире игры можно с помощью онлайн-энциклопедии, уже доступной для изучения.

Игрокам предстоит взять на себя роли обитателей Гигахрущёвки, отправленных в опасное «искупительное задание». Группе из четырёх игроков необходимо ликвидировать последствия Самосбора, исследуя тёмные уголки здания и сталкиваясь с пугающими тайнами.