В декабре состоится релиз в раннем доступе хоррор-игры "Клеть" от российских разработчиков

Российская студия Callback, создатели приключенческой игры «Кужлёвка», готовит к выпуску новый хоррор под названием «Клеть». Разработчики объявили, что уже 12 декабря игра появится в раннем доступе на платформах Steam и VK Play.

В «Клети» игрокам предстоит выживать в жутком мире бесконечно перестраивающегося здания, прозванного Гигахрущёвкой. Завязка тут такая: месте с другими «счастливчиками» вы попали в немилость местной администрации и отправлены на «миссию искупления». И теперь всем игрокам нужно найти выход и спасти свою шкуру в этом безумном месте, где нет места ни морали, ни законам.

Геймплей игры крутится вокруг путешествий между этажами на жутковатом лифте. Его нужно постоянно ремонтировать, заправлять биотопливом и улучшать с помощью найденных деталей. Кроме того, на каждом этаже игроков поджидают опасные аномалии и коварные ловушки. Любителям совместных приключений придётся по душе режим кооператива на четверых.

Кстати, разработчики уже выпустили демоверсию «Клети» в Steam. Недавно она получила обновление, увеличившее количество этажей до сотни и добавившее новых врагов, оружие и разные улучшения. Так что у игроков есть отличная возможность попробовать игру ещё до её выхода в ранний доступ.