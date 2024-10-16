В декабре состоится релиз в раннем доступе хоррор-игры "Клеть" от российских разработчиков

Российская студия Callback, создатели приключенческой игры «Кужлёвка», готовит к выпуску новый хоррор под названием «Клеть». Разработчики объявили, что уже 12 декабря игра появится в раннем доступе на платформах Steam и VK Play.
В «Клети» игрокам предстоит выживать в жутком мире бесконечно перестраивающегося здания, прозванного Гигахрущёвкой. Завязка тут такая: месте с другими «счастливчиками» вы попали в немилость местной администрации и отправлены на «миссию искупления». И теперь всем игрокам нужно найти выход и спасти свою шкуру в этом безумном месте, где нет места ни морали, ни законам.
Геймплей игры крутится вокруг путешествий между этажами на жутковатом лифте. Его нужно постоянно ремонтировать, заправлять биотопливом и улучшать с помощью найденных деталей. Кроме того, на каждом этаже игроков поджидают опасные аномалии и коварные ловушки. Любителям совместных приключений придётся по душе режим кооператива на четверых.
Кстати, разработчики уже выпустили демоверсию «Клети» в Steam. Недавно она получила обновление, увеличившее количество этажей до сотни и добавившее новых врагов, оружие и разные улучшения. Так что у игроков есть отличная возможность попробовать игру ещё до её выхода в ранний доступ.
я играл в демку. сначала был в восторге, а потом восторг сменился разочарованием. незнаю как щас, но демка была сырой, пустой. Этажи однотипные, на них нет ничего интересного.На каждый этаж спускался с каменным лицом, там нет лута кроме шестерёнок и монстров кроме мух.
Ура, гигахрущ. Выглядит как нечто годное для игры с друзьями.
Клещ
Основано на реальных событиях. Уважаемо.