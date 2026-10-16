Новый трейлер Kloa - Child of the Forest показали на Galaxies Autumn 2026

Вчера вечером в Великобритании состоялась Galaxies Autumn 2026, на котором были представлены новые трейлеры десятков ожидаемых игр от многих мировых разработчиков и издателей. В числе участников мероприятия оказались KONAMI, KRAFTON, Saber Interactive, Square Enix и многие другие именитые игровые кампании.

Crytivo также посчастливилось представить на Galaxies Autumn 2026 нашу новую игру Kloa - Child of the Forest.

Kloa - Child of the Forest - это изометрический соулслайк про приключения девочки Клоа в волшебном лесу, умирающем от страшного проклятья. В отличие от многих игр жанра, в Kloa вы увидите не только мрачную атмосферу, но и жизнерадостный зеленый мир, и встретите дружелюбных существ.

Добавляйте Kloa - Child of the Forest в свой список желаемого в Steam: