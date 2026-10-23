Стала известна примерная дата релиза изометрического соулслайка Kloa - Child of the Forest

На фоне участия в мероприятии Galaxies Autumn приключенческий экшен Kloa - Child of the Forest получил примерную дату выхода в Steam - Январь 2027.
Пока неизвестно, выйдут ли версии для PlayStation и Xbox одновременно с основным релизом, но выпуск игры на консолях по-прежнему запланирован на 2027 год! Сейчас разработчики сотрудничают с надежным сторонним партнером, который занимается портированием игры на Switch. Также прорабатываются варианты для PlayStation и Xbox и мы поделимся подробностями, как только появится новая информация.
Команда уже привлекла сторонних специалистов, чтобы ускорить подготовку к релизу — так небольшая команда итальянской студии Wildpad Games сможет сосредоточиться на доработке и полировке игры!
Kloa - Child of the Forest - это RPG экшен, в котором девочка Клоа спасает некогда пышный лес от ужасного проклятья, вооружившись мечом и духовным луком. Вас ждут динамичные сражения, головоломки и красота природы, запечатленная в пиксельной графике ручной работы.
Добавляйте Kloa - Child of the Forest в свой список желаемого в Steam:
Подожду соулслайк-стратегию или соулслайк-визуальную новеллу.
Если я начну производить Запорожец или Копейку и попробую их продать по три ляма (или даже по одному) на меня посмотрят как на умственно отсталого. И никакие отговорки, что я вдохновлялся устаревшим автопромом не прокатят. Так поясните мне, почему такие устаревшие поделки пачками производит игро-мир и они пользуются спросом в наше время, мало того вызывают порою щенячий восторг?