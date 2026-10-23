Стала известна примерная дата релиза изометрического соулслайка Kloa - Child of the Forest

На фоне участия в мероприятии Galaxies Autumn приключенческий экшен Kloa - Child of the Forest получил примерную дату выхода в Steam - Январь 2027.

Пока неизвестно, выйдут ли версии для PlayStation и Xbox одновременно с основным релизом, но выпуск игры на консолях по-прежнему запланирован на 2027 год! Сейчас разработчики сотрудничают с надежным сторонним партнером, который занимается портированием игры на Switch. Также прорабатываются варианты для PlayStation и Xbox и мы поделимся подробностями, как только появится новая информация.

Команда уже привлекла сторонних специалистов, чтобы ускорить подготовку к релизу — так небольшая команда итальянской студии Wildpad Games сможет сосредоточиться на доработке и полировке игры!

Kloa - Child of the Forest - это RPG экшен, в котором девочка Клоа спасает некогда пышный лес от ужасного проклятья, вооружившись мечом и духовным луком. Вас ждут динамичные сражения, головоломки и красота природы, запечатленная в пиксельной графике ручной работы.

Добавляйте Kloa - Child of the Forest в свой список желаемого в Steam: