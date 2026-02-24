Вышло демо топдаун соулслайка Kloa - Child of the Forest

Играть или Нет

На днях разработчики приключенческого экшена Kloa - Child of the Forest (в духе Moonlighter) объявили о выходе бесплатной демоверсии игры в Steam. Это подготовка к фестивалю «Играм Быть», который проходит в Steam с 23 февраля по 2 марта.

Демоверсия позволяет познакомиться с основными принципами геймплея Kloa: боевой системой, исследованием игрового мира и развитием персонажа.

Текущее демо включает:

Игровые локации c двумя детально проработанными биомами со своей уникальной флорой и фауной, особыми противниками и условиями ведения боя.

c двумя детально проработанными биомами со своей уникальной флорой и фауной, особыми противниками и условиями ведения боя. Боевую систему с полным освоением базового арсенала Kloa: ближний бой с катаной Сакико, включающий отработку комбо-приёмов, блокировку атак и отражение вражеских снарядов, также дальний бой с использованием Лука Души и заряженных духовных стрел.

с полным освоением базового арсенала Kloa: ближний бой с катаной Сакико, включающий отработку комбо-приёмов, блокировку атак и отражение вражеских снарядов, также дальний бой с использованием Лука Души и заряженных духовных стрел. Механики передвижения : система рывков для тактического позиционирования и уклонение от атак противников

: система рывков для тактического позиционирования и уклонение от атак противников Развитие персонажа: система улучшений, разблокируемые способности, прокачка характеристик

система улучшений, разблокируемые способности, прокачка характеристик Исследование мира: экологические головоломки, скрытые секреты, изучение локаций.

экологические головоломки, скрытые секреты, изучение локаций. Испытания: сражения с боссами, проверка боевых навыков, управление игровыми ресурсами.

Особенности геймплея Kloa

Успех в игре зависит от грамотного применения способностей, правильного выбора момента для атаки или защиты, эффективного использования игровых инструментов и анимательного исследования окружающего мира.

Мир Kloa - Child of the Forest поощряет поиск скрытых путей, изучение дополнительных механик и внимательность к деталям

Погрузиться в атмосферу волшебного леса вместе с Kloa можно уже сейчас: