Вышло демо топдаун соулслайка Kloa - Child of the Forest

На днях разработчики приключенческого экшена Kloa - Child of the Forest (в духе Moonlighter) объявили о выходе бесплатной демоверсии игры в Steam. Это подготовка к фестивалю «Играм Быть», который проходит в Steam с 23 февраля по 2 марта.
Демоверсия позволяет познакомиться с основными принципами геймплея Kloa: боевой системой, исследованием игрового мира и развитием персонажа.
Текущее демо включает:
- Игровые локации c двумя детально проработанными биомами со своей уникальной флорой и фауной, особыми противниками и условиями ведения боя.
- Боевую систему с полным освоением базового арсенала Kloa: ближний бой с катаной Сакико, включающий отработку комбо-приёмов, блокировку атак и отражение вражеских снарядов, также дальний бой с использованием Лука Души и заряженных духовных стрел.
- Механики передвижения: система рывков для тактического позиционирования и уклонение от атак противников
- Развитие персонажа: система улучшений, разблокируемые способности, прокачка характеристик
- Исследование мира: экологические головоломки, скрытые секреты, изучение локаций.
- Испытания: сражения с боссами, проверка боевых навыков, управление игровыми ресурсами.
Особенности геймплея Kloa
Успех в игре зависит от грамотного применения способностей, правильного выбора момента для атаки или защиты, эффективного использования игровых инструментов и анимательного исследования окружающего мира.
Мир Kloa - Child of the Forest поощряет поиск скрытых путей, изучение дополнительных механик и внимательность к деталям
Погрузиться в атмосферу волшебного леса вместе с Kloa можно уже сейчас: