Сомнительно, но окей: Knack, эксклюзив PS4, стал работать на новой версии эмулятора shadPS4

Вчера состоялся релиз крупного обновления 0.5.0 для эмулятора shadPS4, которое содержит в себе ряд крупных улучшений в работе эмулятора:

Помимо улучшений в уже работающих играх, пользователи обнаружили, что еще один ранний эксклюзив PS4 от Sony стал работать через эмулятор - платформер Knack, релиз которого состоялся в 2013-м году, но с тех пор он так и не вышел за пределы PS4.

Пользователи уже могут опробовать геймплей игры, однако наблюдаются графические артефакты, которые потребуют дальнейших улучшений эмулятора.