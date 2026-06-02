Активисты снова набросились на фэнтези-экшен Knight's Path, когда разработчики просто показали женщину в длинном платье

Безжалостное противостояние западных активистов с молодой независимой студией-разработчиком экшена Knight’s Path продолжается. Ранее энтузиасты уже успели вызвать гнев сторонников современной повесточки, просто опубликовав первый концепт-арт с привлекательной внешностью героини, с которой протагонист в игре может завести роман. Новая презентация модели персонажа стала поводом для еще одной волны нападок, хотя причины возмущения выглядят всё более странными и надуманными.

Разработчики инди-игры, действие которой разворачивается в рамках сурового «низкого фэнтези», показали внутриигровую 3D-модель одной из трех любовных интересов героя — миловидную девушку-целительницу по имени Амели. Героиня облачена в максимально простое и скромное длинное платье с закрытыми рукавами, что в целом полностью соответствует выбранной эпохе Средневековья и духу игры. Однако этот факт неожиданно спровоцировал бурю обвинений в «повестке» от комментаторов.

Так, один из пользователей под публикацией разработчиков возмущенно заявил:

Похоже, вы просто делаете какое-то порно про традиционную домохозяйку-жену в угоду правым консерваторам.

Представители студии попытались деликатно, но прямо парировать необоснованную претензию, опубликовав лаконичный ответ:

Это не порно. Это всего лишь добрая девушка, одетая в очень скромное длинное платье. Это просто нормальный человеческий персонаж [из нашей фантазии], и она даже нереальна.

Реакция игровой общественности не заставила себя долго ждать. Многие геймеры с сарказмом и усталостью прокомментировали скандал. Игроки подчеркивают откровенную иронию: если персонаж одет открыто — создателей обвиняют в объективизации и порно; но стоило одеть девушку в глухое средневековое платье, как это снова оказалось воспринято активистами как неподобающая репрезентация покорности или эротики.

Что не так с элементарной исторической достоверностью? У нас фэнтезийное средневековье, а любая фантазия все равно берет начало из нашей же реальности.

удивляются пользователи в соцсети

Остается надеяться, что подобные искусственные скандалы только привлекут дополнительную лояльную аудиторию к инди-экшену Knight’s Path на релизе, несмотря на бурю возмущения в интернет-пространстве.