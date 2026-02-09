Никакой повестки и вот результат: средневековый экшен Knight's Path добавили в желаемое 300 тысяч пользователей Steam

Разработчики независимой ролевой игры Knight’s Path празднуют значимый успех. Студия сообщила, что их проект преодолел важный рубеж — игру добавили в свой список желаемого в Steam уже более 300 000 пользователей.

Примечательно, что взрывной рост популярности произошел буквально за последние пару недель — еще недавно у игры было всего 100 тысяч добавлений. Резкий скачок интереса связывают с недавними громкими заявлениями авторов. Студия открыто подчеркнула, что «не гонится за трендами и ожиданиями», намекая на отсутствие в игре навязанной современной повестки.

В своем обращении к фанатам разработчики отметили, что принципиально отказались от предложений издателей и даже донатов, чтобы оставаться на 100% независимыми и не идти на компромиссы в своем видении.

Мы создаем игру для себя, такую, в которую всегда хотели сыграть

— говорится в заявлении.

Такая философия привлекла не только игроков, но и профессионалов индустрии: авторы рассказали, что к ним начали добровольно обращаться талантливые актеры озвучки, аниматоры и моделлеры, желающие помочь проекту просто из-за любви к концепции.

В честь круглой даты разработчики раскрыли несколько деталей игры:

Действие развернется в вымышленном мире, вдохновленном Священной Римской империей (в частности, Баварией и Богемией) периода 1400–1470 годов.

В игре точно будет аутентичная готическая броня.

Сражений верхом на старте не будет. Команда решила сфокусироваться на идеальной реализации пешего боя, чем делать две посредственные механики. Однако в случае успеха игры в будущем могут добавить рыцарские турниры (джостинг).

У Knight’s Path пока нет даты выхода — авторы пообещали, что ничто не заставит их выпустить сырой продукт преждевременно.