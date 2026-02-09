Никакой повестки и вот результат: средневековый экшен Knight's Path добавили в желаемое 300 тысяч пользователей Steam

Разработчики независимой ролевой игры Knight’s Path празднуют значимый успех. Студия сообщила, что их проект преодолел важный рубеж — игру добавили в свой список желаемого в Steam уже более 300 000 пользователей.
Примечательно, что взрывной рост популярности произошел буквально за последние пару недель — еще недавно у игры было всего 100 тысяч добавлений. Резкий скачок интереса связывают с недавними громкими заявлениями авторов. Студия открыто подчеркнула, что «не гонится за трендами и ожиданиями», намекая на отсутствие в игре навязанной современной повестки.
В своем обращении к фанатам разработчики отметили, что принципиально отказались от предложений издателей и даже донатов, чтобы оставаться на 100% независимыми и не идти на компромиссы в своем видении.
Мы создаем игру для себя, такую, в которую всегда хотели сыграть
— говорится в заявлении.
Такая философия привлекла не только игроков, но и профессионалов индустрии: авторы рассказали, что к ним начали добровольно обращаться талантливые актеры озвучки, аниматоры и моделлеры, желающие помочь проекту просто из-за любви к концепции.
В честь круглой даты разработчики раскрыли несколько деталей игры:
- Действие развернется в вымышленном мире, вдохновленном Священной Римской империей (в частности, Баварией и Богемией) периода 1400–1470 годов.
- В игре точно будет аутентичная готическая броня.
- Сражений верхом на старте не будет. Команда решила сфокусироваться на идеальной реализации пешего боя, чем делать две посредственные механики. Однако в случае успеха игры в будущем могут добавить рыцарские турниры (джостинг).
У Knight’s Path пока нет даты выхода — авторы пообещали, что ничто не заставит их выпустить сырой продукт преждевременно.
интеренсо сколько лет они пилить будут
И что это? Моунт и блейд 3.
Разумеется это она, особенно улыбнула цитата "игра в которую хотели бы сыграть"
И при этом ни слова про сюжет и про театр действий.
Сыграть то в такое интересно, с поправкой на..... Пару дней в году.
При том что даже в первый М&Б смысл поиграть есть даже сейчас (мультиплеер, огнём и мечом, завоевание викингов, обновы на пендору)
Если разрабы хотели маунт и блейд делать, пошли бы в студию разработчиков, зачем колхозить? // Денис Иванов
Причем тут повестка?
при том, что её там не будет)) узнав про такое все адекватные сразу решили её прикупить и помочьб проекту кто чем может. как ты новость читал?
в Смуте тоже повестки не было и чет не помогло, или как раз провалилась потому что не было новости на пг с заголовком что повестки не будет?
ну ты сравнил х*й с пальцем. есть ещё куева хуча всяких индюшанин без повески о к тоторых ни ты ни я не слыхиваали, он им это тодже не помогло. а тут вот маркетологи сумели привлечь к игре мировое внимание
Надеюсь добавят игрц от первого лица, а так выгледит многообещаюше.
Также жду TES VI