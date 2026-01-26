Популярность Knight's Path взлетела после заявления об отказе от повестки - игру добавили в вишлист более 100 тысяч раз

Неизвестная ранее инди-игра в средневековом сеттинге Knight’s Path неожиданно оказалась в центре масштабного идеологического спора в игровой индустрии, что привело к резкому всплеску ее популярности. Проект, еще не вышедший в релиз, за 16 дней с момента появления в Steam набрал более 100000 добавлений в списки желаемого, а дебютный геймпленый трейлер посмотрели более миллиона раз - рекордный показатель для студии без крупного маркетингового бюджета.

Поводом для дискуссии стал краткий, но жесткий ответ официального аккаунта игры на вопрос пользователя о наличии нетрадиционных персонажей. Этот пост моментально разделил аудиторию: часть пользователей обвинила студию в исключении меньшинств и отсутствии разнообразия, тогда как тысячи игроков встали на защиту позиции разработчиков.

Разработчики, избегая дальнейшей эскалации, опубликовали благодарственное обращение к комьюнити, в котором подчеркнули намерение сосредоточиться на создании "лучшей возможной игры - с заботой, честностью и уважением к нашей аудитории". Команда не стала углубляться в полемику, предпочтя сместить фокус на сам проект.