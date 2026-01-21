Разработчики Knight's Path опубликовали новый геймплейный трейлер и опровергли сходство с Kingdom Come: Deliverance

Инди-разработчик Jan Tichota опубликовал геймплейный трейлер Knight’s Path - сюжетно-ориентированной action-RPG в фэнтезийном мире, вдохновленном Священной Римской Империей XV века. Игра, чей трейлер уже набрал десятки тысяч просмотров, готовится к выходу в Steam после успеха демоверсии 2023 года.

Игроки примерят на себя роль Алрика - молодого дворянина, впавшего в немилость и потерявшего все. Его путь начинается с борьбы за возвращение титула и чести, но постепенно превращается в нечто большее: решение, служить ли людям королевства Эрантхольд или преследовать лишь личную славу и выгоду.

Игроки смогут перемещаются по созданным вручную деревням и руинам, участвовать в турнирах, делая выбор между долгом перед горожанами и личной славой, а боевая система основана на исторических европейских боевых искусствах, требующих точных парирований и контратак.

После трейлера многие провели параллели с Kingdom Come: Deliverance, однако разработчики подчеркивают свои ключевые отличия: динамичный экшен от третьего лица, наличие в мире монстров и особая система исследования.