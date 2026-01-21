ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Knight's Path TBA
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
6 3 оценки

Разработчики Knight's Path опубликовали новый геймплейный трейлер и опровергли сходство с Kingdom Come: Deliverance

2BLaraSex 2BLaraSex

Инди-разработчик Jan Tichota опубликовал геймплейный трейлер Knight’s Path - сюжетно-ориентированной action-RPG в фэнтезийном мире, вдохновленном Священной Римской Империей XV века. Игра, чей трейлер уже набрал десятки тысяч просмотров, готовится к выходу в Steam после успеха демоверсии 2023 года.

Игроки примерят на себя роль Алрика - молодого дворянина, впавшего в немилость и потерявшего все. Его путь начинается с борьбы за возвращение титула и чести, но постепенно превращается в нечто большее: решение, служить ли людям королевства Эрантхольд или преследовать лишь личную славу и выгоду.

Игроки смогут перемещаются по созданным вручную деревням и руинам, участвовать в турнирах, делая выбор между долгом перед горожанами и личной славой, а боевая система основана на исторических европейских боевых искусствах, требующих точных парирований и контратак.

После трейлера многие провели параллели с Kingdom Come: Deliverance, однако разработчики подчеркивают свои ключевые отличия: динамичный экшен от третьего лица, наличие в мире монстров и особая система исследования.

20
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Первое что я вижу это шрифт из кингдом кама первого. Дальше на первых 10 секундах тренеровочная арена, а на фоне замок (похожий на Ратае) с дорогой ко входу - это премяком из первой части, один в один. Не украли конечно.

11
нитгитлистер

это называется готический шрифт. его используют когда хотят придать стилистику средневековья обычно.

5
МАХАН МАХАНОВИЧ нитгитлистер

Конкретно этот шрифт я видел очень редко

3
Денис Сидоров 5 нитгитлистер

А ещё в каких играх его используют подскажите?

-zotik-

Было прикольно пока не появился дракон

6
Xavier_Rich

Это Kingdom Come от 3-го лица с элементами Skyrim?))

5
Skameri942

Ну да, тут игра выглядит немного несуразно и неполноценно, и природа с локациями не схожи с реальностью. Кингдом кам на голову лучше.

4
Haranis

О, технодемка

2
Денис Сидоров 5

Начинают паразитировать на популярных играх, придумали бы что то свое оригинальное. Да ещё в 99 % скорей всего кал выйдет или просто посредственная игра)))

2
Неизвестный примарх

Но выглядит играбельно. Так что "Чо "нет", когда "да"?

Богдан Хим

секс

FumblingLysanias
This game is a free CONCEPT demo created to showcase early ideas for Knight’s Path and does NOT represent the final game!!!

Действительно техно-дэмка и пока всё...