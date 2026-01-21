Разработчики Knight's Path опубликовали новый геймплейный трейлер и опровергли сходство с Kingdom Come: Deliverance

Инди-разработчик Jan Tichota опубликовал геймплейный трейлер Knight’s Path - сюжетно-ориентированной action-RPG в фэнтезийном мире, вдохновленном Священной Римской Империей XV века. Игра, чей трейлер уже набрал десятки тысяч просмотров, готовится к выходу в Steam после успеха демоверсии 2023 года.
Игроки примерят на себя роль Алрика - молодого дворянина, впавшего в немилость и потерявшего все. Его путь начинается с борьбы за возвращение титула и чести, но постепенно превращается в нечто большее: решение, служить ли людям королевства Эрантхольд или преследовать лишь личную славу и выгоду.
Игроки смогут перемещаются по созданным вручную деревням и руинам, участвовать в турнирах, делая выбор между долгом перед горожанами и личной славой, а боевая система основана на исторических европейских боевых искусствах, требующих точных парирований и контратак.
После трейлера многие провели параллели с Kingdom Come: Deliverance, однако разработчики подчеркивают свои ключевые отличия: динамичный экшен от третьего лица, наличие в мире монстров и особая система исследования.
Первое что я вижу это шрифт из кингдом кама первого. Дальше на первых 10 секундах тренеровочная арена, а на фоне замок (похожий на Ратае) с дорогой ко входу - это премяком из первой части, один в один. Не украли конечно.
это называется готический шрифт. его используют когда хотят придать стилистику средневековья обычно.
Конкретно этот шрифт я видел очень редко
А ещё в каких играх его используют подскажите?
Было прикольно пока не появился дракон
Это Kingdom Come от 3-го лица с элементами Skyrim?))
Ну да, тут игра выглядит немного несуразно и неполноценно, и природа с локациями не схожи с реальностью. Кингдом кам на голову лучше.
О, технодемка
Начинают паразитировать на популярных играх, придумали бы что то свое оригинальное. Да ещё в 99 % скорей всего кал выйдет или просто посредственная игра)))
Но выглядит играбельно. Так что "Чо "нет", когда "да"?
Действительно техно-дэмка и пока всё...