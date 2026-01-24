Разработчики Knight's Path ответили на подколку Larian Studios о возможности заводить роман с улитками

Инди-студия, работающая над action-RPG Knight's Path в низко-фэнтезийном средневековом сеттинге, продолжает общаться с сообществом. На этот раз разработчики отреагировали на шутливый вопрос директора по издательству из Larian Studios о возможности романа с улитками - явная отсылка к знаменитым необычным романтическим сценам в Baldur's Gate 3 с медведем.

Контекст начался с презентации Амели - одной из женских персонажей, с которой игрок сможет завязать романтические отношения. Пост с ее изображением вызвал вопросы о возможности заводить нетрадиционные романы в игре, на что разработчики ответили отрицательно. К дискуссии подключился директор по издательству из Larian Studios и спросил:

Привет, а романсить улиток в этой игре я смогу?

Шутливый вопрос, связанный со скриншотом, на котором главгерой игры сражается с улиткой, также был явной провокацией из-за позиции разработчиков Knight's Path против нетрадиционных отношений. Но команда не растерялась и ответила:

Привет! К сожалению, Knight’s Path - это не Baldur’s Gate 3. Как маленькая инди-команда, мы просто не можем позволить себе использовать технологию захвата движений с медведей или улиток.

Ответ быстро набрал тысячи лайков и стал вирусным: многие игроки оценили юмор и самоиронию разработчиков. Шутка про улиток стала очередным ярким моментом в общении небольшой инди-команды с игроками - и показала, что разработчики готовы отвечать с юмором даже на провокационные вопросы.