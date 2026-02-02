Разработчики Knight's Path пояснили, что гигантские улитки в игре основаны на реальных исторических документах

Команда Knight's Path поделилась подробностями об одном из самых запоминающихся скриншотов своего проекта - рыцаре, сражающимся с гигантской улиткой. В своих соцсетях разработчики пояснили, что это не просто фантазия - улитки в Knight's Path вдохновлены реальными рисунками из средневековых манускриптов XIII–XIV веков. В те времена иллюминаты часто изображали рыцарей, сражающихся с гигантскими улитками. Этот мотив встречается в десятках сохранившихся книг, но его смысл до сих пор остается загадкой для историков: то ли это сатира на трусость рыцарей, то ли аллегория на медлительность врагов, то ли просто юмористический "мем" того времени.

Мы относимся к этим улиткам как к средневековому мему, но, возможно, в них скрыто что-то большее, - пояснили разработчики в своем посте, цитируя обсуждение загадочных иллюстраций.

Knight's Path - это сюжетная экшен-RPG в жанре низкого фэнтэзи, действие которой разворачивается в мире, вдохновленном Священной Римской империей. Игра делает акцент на реалистичном ближнем бое, основанном на исторических европейских боевых искусствах. Проект находится в разработке небольшой инди-командой. Недавно вышел геймплейный трейлер, а в Steam уже доступна страница для добавления в список желаемого.