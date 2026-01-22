Разработчики Knight's Path представили романический интерес главного героя и категорически отвергли повестку

Студия-разработчик Jan Tichota представила нового персонажа для своей фэнтезийной ролевой игры Knight's Path: Амели, одну из возможных спутниц и романтических интересов для главного героя.
Как рассказали создатели, Амели - не просто "галочка" в списке романтических опций. Это результат кропотливой совместной работы художницы Элишки и Тайгуна, длившейся несколько месяцев. Их целью было создать естественно красивый женский персонаж, чья внешность, стиль и манеры органично отражают ее историю, характер и роль в сюжете фэнтези-мира. Разработчики также намекнули на постельные сцены.
Это заявление прозвучало на фоне вопросов сообщества о возможном включении в игру повестки. В ответ на запрос одного из фанатов о наличии нетрадиционных отношений в официальном аккаунте X студия дала четкий и лаконичный ответ:
Нам важны игры и веселье, а не современная повестка.
Данный комментарий вызвал как шквал одобрения, так и много негатива от активистов, которые стали призывать бойкотировать игру.
Дата выхода Knight's Path пока неизвестна. Представление Амели - явный сигнал о том, что создатели намерены делать ставку на традиционные для жанра, но глубоко проработанные сюжетные линии, где романтика является органичным дополнением к эпическому путешествию, а не самоцелью.
хмм интеренсо как глубоко можно проработать эту милашку?))
Зависит от того, какой длины будет у ГГ.
Ну вот, умеют заинтересовать)
это не четкий и лаконичный ответ, это уход от ответа, так то, так что запихать что то такое куда то, где и не найдешь этого если не ищешь, запросто могут, ибо четкого "Нет радуганутым" сказано не было
ну то есть, г*и только в этом году появились, да?
Покажите кто-нибудь этот скриншот создателям ремейка Готики.
Целых 5 человек из твиттера которые в игры и так не играют. Ужас то какой.