Knight's Path TBA
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
5 6 оценок

Разработчики Knight's Path представили романический интерес главного героя и категорически отвергли повестку

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия-разработчик Jan Tichota представила нового персонажа для своей фэнтезийной ролевой игры Knight's Path: Амели, одну из возможных спутниц и романтических интересов для главного героя.

Как рассказали создатели, Амели - не просто "галочка" в списке романтических опций. Это результат кропотливой совместной работы художницы Элишки и Тайгуна, длившейся несколько месяцев. Их целью было создать естественно красивый женский персонаж, чья внешность, стиль и манеры органично отражают ее историю, характер и роль в сюжете фэнтези-мира. Разработчики также намекнули на постельные сцены.

Это заявление прозвучало на фоне вопросов сообщества о возможном включении в игру повестки. В ответ на запрос одного из фанатов о наличии нетрадиционных отношений в официальном аккаунте X студия дала четкий и лаконичный ответ:

Нам важны игры и веселье, а не современная повестка.

Данный комментарий вызвал как шквал одобрения, так и много негатива от активистов, которые стали призывать бойкотировать игру.

Дата выхода Knight's Path пока неизвестна. Представление Амели - явный сигнал о том, что создатели намерены делать ставку на традиционные для жанра, но глубоко проработанные сюжетные линии, где романтика является органичным дополнением к эпическому путешествию, а не самоцелью.

MNM 777
22
malars0

Да ладно... Обычные ступеньки же, у нас возле площади почти такие же и все прыгают чтоб в обход не идти

3
нитгитлистер malars0

не обычные. там синего цвета нет

2
malars0 нитгитлистер

Там никакого цвета нет ТК плитка коричневая

1
нитгитлистер

хмм интеренсо как глубоко можно проработать эту милашку?))

5
polbzovatelb 100500

Зависит от того, какой длины будет у ГГ.

AndralStormborn

Ну вот, умеют заинтересовать)

2
LexxSentano
Нам важны игры и веселье, а не современная повестка

это не четкий и лаконичный ответ, это уход от ответа, так то, так что запихать что то такое куда то, где и не найдешь этого если не ищешь, запросто могут, ибо четкого "Нет радуганутым" сказано не было

Offn

ну то есть, г*и только в этом году появились, да?

SexualHarassmentPanda

Покажите кто-нибудь этот скриншот создателям ремейка Готики.

так и много негатива от активистов, которые стали призывать бойкотировать игру

Целых 5 человек из твиттера которые в игры и так не играют. Ужас то какой.