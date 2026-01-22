Разработчики Knight's Path представили романический интерес главного героя и категорически отвергли повестку

Студия-разработчик Jan Tichota представила нового персонажа для своей фэнтезийной ролевой игры Knight's Path: Амели, одну из возможных спутниц и романтических интересов для главного героя.

Как рассказали создатели, Амели - не просто "галочка" в списке романтических опций. Это результат кропотливой совместной работы художницы Элишки и Тайгуна, длившейся несколько месяцев. Их целью было создать естественно красивый женский персонаж, чья внешность, стиль и манеры органично отражают ее историю, характер и роль в сюжете фэнтези-мира. Разработчики также намекнули на постельные сцены.

Это заявление прозвучало на фоне вопросов сообщества о возможном включении в игру повестки. В ответ на запрос одного из фанатов о наличии нетрадиционных отношений в официальном аккаунте X студия дала четкий и лаконичный ответ:

Нам важны игры и веселье, а не современная повестка.

Данный комментарий вызвал как шквал одобрения, так и много негатива от активистов, которые стали призывать бойкотировать игру.

Дата выхода Knight's Path пока неизвестна. Представление Амели - явный сигнал о том, что создатели намерены делать ставку на традиционные для жанра, но глубоко проработанные сюжетные линии, где романтика является органичным дополнением к эпическому путешествию, а не самоцелью.