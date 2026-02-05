Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 оказали помощь в разработке Knight's Path

Команда Jan Tichota, работающая над инди-игрой Knight’s Path, сообщила в своих социальных сетях, что получила неоценимую помощь от профессионалов Warhorse Studios. Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 открыли для инди-разработчиков двери своей мокап-студии, поделились опытом и оказали всестороннюю поддержку в работе над Knight’s Path.

При захвате движений принимали непосредственное участие эксперты по историческому фехтованию из школы Digladior. Их мастерство и глубокое знание исторических техник позволили создать анимации, которые команда Knight’s Path описывает как "невероятно плавные, естественные и наполненные аутентичностью". Разработчики отмечают, что даже научились новым для себя приемам во время процесса.

Мы бесконечно благодарны команде Warhorse Studios за их невероятный профессионализм, открытость и поддержку. Разрешение использовать их студию, готовность делиться опытом и помощь на каждом шагу кардинально повлияли на качество проекта, превзойдя наши ожидания. Удивительно, как общая любовь к средневековью и играм объединяет людей. Мы с нетерпением ждем возможности показать вам результат этого сотрудничества.

Warhorse Studios ответили: "Рады, что вы были у нас, ждем результатов!"

Knight's Path - сюжетная экшен-РПГ в жанре низкого фэнтези, вдохновленная Священной Римской империей. Главный герой, молодой опальный дворянин Алрик, начинает с нуля и должен выбрать свой путь: рыцарский (долг и служение) или эгоистичный. Игра обещает сложные бои, осады замков, турниры, фракции и выборы, влияющие на мир.