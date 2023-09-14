Рыцарский рогалик Knight vs Giant: The Broken Excalibur обзавелся датой релиза ©

Ролевый рогалик про рыцаря Knight vs Giant: The Broken Excalibur выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (через Steam, Epic Games Store и GOG) 5 октября, объявили издатель PQube и индонезийский разработчик Gambir Studio.

Вам предстоит играть за легендарного короля Артура. После того, как Камелот был разрушен гигантами, которые принесли хаос на землю и навлекли проклятие ее жителей, волшебник Мерлин, пытаясь изгнать Пустотного Гиганта из королевства, перенес руины некогда процветающего царства и выживших в Астральное Измерение. Отважный рыцарь и его сломанный меч теперь должны найти способ победить гигантов и монстров, разбросанных по Астральному Измерению, и вернуть Камелоту былую славу.

В ходе своей миссии вы сможете выбрать одно из нескольких усилений, а также одно из трех благословений. Всего существует более 100 активных и пассивных навыков, которые вы можете получить в качестве благословения от легендарных рыцарей, погибших при разрушении Камелота.

Нарисованная от руки карта будет генерироваться случайным образом каждый раз, когда вы переноситесь из королевства в прилегающие районы. Таким образом, когда вы исследуете Астральное Измерение, не будет двух одинаковых прохождений, и спасение мира не наскучит.