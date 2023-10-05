Состоялся релиз фэнтезийного экшен-рогалика Knight vs Giant: The Broken Excalibur

Приготовьтесь использовать силы своих павших рыцарей и сразить колоссальных гигантов в игре Knight vs Giant: The Broken Excalibur. Королевство Камелот нуждается в спасении, и только вы, легендарный король Артур, можете спасти его жителей и вернуть вашему любимому дому былую славу.
Взгляните на предстоящие сражения в нашем новом трейлере и узнайте, как стать непобедимым. Научитесь использовать свое оружие и навыки в своих интересах, побеждая бесчисленных монстров, стоящих на вашем пути, или умрите, пытаясь в игре «Knight vs Giant: The Broken Excalibur», которая уже доступна в Steam, Epic Games, GOG, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Чудо свершилось!:)) Дождались в самой статье ссылку на ютюбовский плеер, а не встроенный.
очередной калотрещ стымпомойки лучшеб разрабы свой рогалик пинали чем засирать индустрию