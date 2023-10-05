Состоялся релиз фэнтезийного экшен-рогалика Knight vs Giant: The Broken Excalibur

Примерьте на себя роль легендарного короля Артура и отправляйтесь в путешествие по миру легендарных рыцарей Круглого стола.

Сюжет игры начинается с трагических событий, когда гиганты наводнили земли, уничтожив множество жизней и разрушив знаменитый Камелот. В отчаянной попытке спасти выживших, волшебник Мерлин перенес руины Камелота и остатки выживших в астральный мир, где они должны бороться за свою выживаемость и защитить свой новый дом от дальнейших нападок.

В роли отважного рыцаря со сломанным мечом вы отправитесь на опасную миссию, чтобы сразиться с блуждающими по астралу гигантами и другими жуткими монстрами, которые затерялись в этом мире.