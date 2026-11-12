В Epic Games Store началась бесплатная раздача авто-баттлера Knightica

Epic Games Store запустил новую еженедельную бесплатную раздачу. С 12 по 19 ноября 2026 года пользователи могут бесплатно получить и навсегда оставить в своей библиотеке роуглайк-авто-баттлер Knightica. Игра доступна в России.

Knightica - это пошаговая стратегия с элементами рогалика и автобаттлера от студии Mad Mango Games. Основная механика строится на планировании, а не на прямом управлении в бою: игроки набирают отряды, размещают их на поле боя и выбирают направление, чтобы максимизировать синергию между юнитами, после чего армия сражается автоматически, и исход зависит от качества подготовки и комбинаций, при этом структура рогалика предлагает разные варианты юнитов, предметов, командиров и путей развития, что обеспечивает высокую реиграбельность.