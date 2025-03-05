Состоялся релиз необычной пошаговой тактической игры Knights in Tight Spaces

Шведское инди-издательство Raw Fury и британская студия Ground Shatter выпустили пошаговую тактическую игру Knights in Tight Spaces. Игра является продолжением Fights in Tight Spaces 2021 года и уже доступна в Steam с 10-процентной скидкой за 622 рубля.

Knights in Tight Spaces сочетает стратегическое мышление с динамичными анимированными боями. Игроки строят и структурируют свои колоды карт, чтобы создать импульс и доминировать в сложных сценариях. Также можно собирать команду из трех персонажей и исследовать обширную карту, открывая новые области и секреты.

Ключевые особенности игры включают: стильный экшен с визуальными эффектами, тактическое использование окружения, система улучшений и 300 карт для создания уникальных колод. Knights in Tight Spaces обещает увлекательные часы игры как для новичков, так и для опытных поклонников пошаговых тактик.