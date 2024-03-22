Создатели ККИ-тактики Fights in Tight Spaces анонсировали приквел Knights in Tight Spaces

Игра Knights in Tight Spaces, выходящая на PC в конце этого года, переносит нас в эпоху Средневековья и является своего рода приквелом, сохраняя при этом уникальный художественный стиль оригинальной игры и анимированные сцены боев.

Это ККИ-тактика, где выбор, который вы делаете, выливается в суперстильные последовательности боев, а 300 карт, различные классы и снаряжение, которые вы можете открыть для себя, позволяют вам быть уверенным, что вы получите уникальную анимацию для своего поединка.

Однако, несмотря на визуальную связь с оригинальной игрой, Knights in Tight Spaces делает некоторые вещи совершенно иначе. Например, здесь есть совершенно новые способы игры, чтобы отметить способность игры заставить вас освоить, как лучше использовать свою руку, но при этом контролировать окружение.

Позиционирование персонажа так же важно, как и его приемы, отсюда и вся атмосфера "тесных пространств". Вам также нужно следить за темпом и комбо-очками, чтобы максимально использовать свою руку и эти всемогущие специальные приемы.