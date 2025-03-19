MicroProse анонсирует хардкорную олдскульную roguelike-RPG Knights of Frontier Valley

MicroProse объявила о сотрудничестве с Adamant Studios для создания Knights of Frontier Valley — сложной RPG в стиле roguelike, вдохновленный классическими фэнтези-приключениями.

Проект обещает игрокам глубокую, опасную и насыщенную атмосферу, которая меняется вместе с действиями игроков. К проекту присоединился легенда настольных игр Роб Кунц, сооснователь Dungeons & Dragons, что добавляет особую ценность и опыт в разработку.

Роб Кунц, оставивший след в истории благодаря своему вкладу в фэнтези-гейминг, пообещал, что Рыцари Долины Фронтира захватят дух первых дней D&D. Он отметил, что игра предлагает игрокам ощущение важности их выбора, поскольку каждый шаг влияет на мир.

Игра будет предлагать процедурно генерируемый мир с уникальными персонажами, фракциями, подземельями и множеством тайн. Бои будут проходить в пошаговом режиме без сетки, где важна тактика и позиционирование, но также будет возможность автоматического разрешения для более быстрого игрового процесса. У игроков будет глубокая система выживания, включающая голод, жажду, травмы и погодные условия — каждая из которых добавит сложности.

Игроки смогут настраивать своих персонажей, выбирая классы и навыки, в то время как NPC будут действовать в живом мире, эволюционируя под воздействием действий игроков. Уникальный художественный стиль игры был создан вручную, без помощи генеративного ИИ.

MicroProse пробует историческую коллаборацию, позволяющая объединить традиции настольных ролевых игр с новыми технологиями инди-разработки.