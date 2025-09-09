Историческая стратегия Knights of the Crusades покинула ранний доступ

Reverie World Studios выпустила полную версию исторической стратегии Knights of the Crusades, которая уже доступна в Steam и быстро завоевала позитивные отзывы игроков. Проект позиционируется как альтернатива серии Total War, особенно на фоне смещения внимания Creative Assembly в сторону фэнтезийных миров и прохладного приёма исторической Total War: Pharaoh.

События игры разворачиваются во времена Первого крестового похода. Карта охватывает территории от Западной Европы и Северной Африки до Святой земли. Игровой процесс сочетает элементы глобальной стратегии, градостроительного симулятора и RTS. На мировой карте можно собирать ресурсы, основывать поселения, расширять культурное и религиозное влияние, а в случае конфликта — переходить в тактический режим реального времени.

В сражениях игроки выстраивают армии, применяют кавалерийские атаки во фланг, обстреливают врага и используют осадные орудия для штурмов крепостей. Основная кампания основана на реальных событиях и включает сценарии от Реконкисты до обороны Эдессы. При этом история не ограничивает игрока — он может как следовать канону, так и переписать прошлое.

Knights of the Crusades стала самым амбициозным проектом Reverie World Studios и уже получила более 80% положительных отзывов, подтверждая интерес аудитории к масштабным историческим стратегиям о Средневековье.