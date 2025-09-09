ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Knights of the Crusades 05.05.2025
Стратегия, Инди, RTS, Строительство, Средневековье
0 0 оценок

Историческая стратегия Knights of the Crusades покинула ранний доступ

butcher69 butcher69

Reverie World Studios выпустила полную версию исторической стратегии Knights of the Crusades, которая уже доступна в Steam и быстро завоевала позитивные отзывы игроков. Проект позиционируется как альтернатива серии Total War, особенно на фоне смещения внимания Creative Assembly в сторону фэнтезийных миров и прохладного приёма исторической Total War: Pharaoh.

События игры разворачиваются во времена Первого крестового похода. Карта охватывает территории от Западной Европы и Северной Африки до Святой земли. Игровой процесс сочетает элементы глобальной стратегии, градостроительного симулятора и RTS. На мировой карте можно собирать ресурсы, основывать поселения, расширять культурное и религиозное влияние, а в случае конфликта — переходить в тактический режим реального времени.

В сражениях игроки выстраивают армии, применяют кавалерийские атаки во фланг, обстреливают врага и используют осадные орудия для штурмов крепостей. Основная кампания основана на реальных событиях и включает сценарии от Реконкисты до обороны Эдессы. При этом история не ограничивает игрока — он может как следовать канону, так и переписать прошлое.

Knights of the Crusades стала самым амбициозным проектом Reverie World Studios и уже получила более 80% положительных отзывов, подтверждая интерес аудитории к масштабным историческим стратегиям о Средневековье.

2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Евгений Сверский

Несколько раз назвал игры "историческими". И в сеттинге античности и в средних веках. А если бы это были 90ые 20го века? Это уже история или ещё нет. Лексикон школьн. Чет ты примитивный, автор.

2
Пользователь ВКонтакте

Да уж, одного трейлера достаточно😐 // Георгий Грунь

1
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов