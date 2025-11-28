Knights of the Fall: когда порталы в загробный мир - реальная проблема

Что может пойти не так в 1986 году? Оказывается, все. Студия Airo Games и издатель Bohemia Interactive анонсировали научно-фантастический платформер Knights of the Fall, где катастрофа открыла порталы в другую реальность, и теперь с этим придется разбираться.

В 1947 году было основано секретное агентство NASS для расшифровки загадочных космических сигналов, что положило начало стремительному технологическому буму в Японии.

Однако в 1986 году взрыв реактора с нулевой энергией открыл врата в другое измерение, открыв доступ инопланетной жизни на Землю и погрузив планету в отчаянную борьбу за выживание.

Среди выживших Хару объединяется с Ёсидой, бывшим учёным NASS, и вместе они исследуют навсегда изменившийся мир, надеясь спасти Землю и тех, кто оказался в ловушке аномалий сингулярности.

Судя по трейлеру, игроков ждут динамичные платформерные сражения в аномальных локациях, где законы физики - скорее рекомендация, чем правило.

Дата выхода Knights of the Fall пока не объявлена, но игра точно появится на PC в Steam.