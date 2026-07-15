Knock Off переносит дух ретро-игрушек в динамичный файтинг с тактическими поединками

Разработчики представили Knock Off — динамичный файтинг, вдохновленный атмосферой игрушек 80-х и 90-х годов. Игроков ждет мир оживших пластиковых фигурок, где сражения разворачиваются на стилизованных аренах, а каждый поединок требует не только хорошей реакции, но и грамотного планирования.

Каждый боец обладает уникальным набором приемов, собственными преимуществами, недостатками и индивидуальным стилем ведения боя. Авторы делают ставку на сочетание динамичного экшена и тактической глубины: успех будет зависеть от умения адаптироваться к сопернику, использовать сильные стороны выбранного персонажа и принимать верные решения прямо во время схватки. Такой подход может выделить Knock Off среди других представителей жанра.