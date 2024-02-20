Готовьте колоду: карточный рогалик Knock on the Coffin Lid получил дату релиза

Студия RedBoon с гордостью объявляет о долгожданной дате релиза проекта "Knock on the Coffin Lid". Отечественный рогалик, который уже долгое время находится под пристальным вниманием сообщества, окончательно увидит свет 28 августа 2024 года.

"Knock on the Coffin Lid" - это захватывающий карточный рогалик, который перенесет игроков в уникальный мир с мрачным средневековым фэнтезийным настроем. Игрокам предстоит познакомиться с судьбой трёх героев и исследовать мрачные тайны их смерти.

В “Knock on the coffin lid” мы делаем ставку на увлекательный сторителлинг. Наши игровые механики - это не просто дополнение, а интегрированная часть истории, которая позволяет ей раскрываться еще глубже. Мы создали многослойный и замысловатый мир, где каждая карта и каждое действие имеют значение.

Основные особенности игры включают в себя:

Захватывающую игровую механику, которая позволяет игрокам создавать свои собственные карточные колоды и комбинировать их с различными сетовыми комплектами экипировки.

Разнообразных героев с уникальными способностями и подклассами, добавляющими глубину в геймплей.

Интригующий сюжет, который погрузит игроков в захватывающий мир с множеством загадок и приключений.

Постоянное чувство напряжения и вызова, ведь даже самый раскачанный герой может встретить противника, превосходящего его по силам

Подготовьтесь к незабываемому путешествию!