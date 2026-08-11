Knytt Classic вернулась спустя 20 лет: культовый платформер получил бесплатную обновлённую версию для ПК

Спустя два десятилетия после выхода оригинальной Knytt атмосферный инди-платформер получил современную версию с поддержкой контроллеров, достижениями и дополнительными режимами.

Компания Bit Kid совместно с автором оригинальной Knytt, шведским разработчиком Nifflas, выпустила Knytt Classic для ПК. Обновлённая версия доступна бесплатно в Steam и GOG и при этом сохраняет оригинальную пиксельную графику и атмосферу игры, впервые вышедшей в 2006 году.

Оригинальная Knytt стала первой частью серии атмосферных платформеров Nifflas. Игра создавалась при участии энтузиастов с интернет-форумов и распространялась бесплатно. Позднее появились Knytt Stories и Knytt Underground.

В Knytt Classic игроки управляют Кныттом — мирным существом, похищенным инопланетянами и оказавшимся после аварийной посадки на неизвестной планете. Главная задача — исследовать огромный лабиринт из взаимосвязанных локаций и найти все части разбившегося корабля, чтобы вернуться домой. Сражений здесь нет: прохождение строится вокруг исследования, платформинга и поиска необходимых маршрутов.

Обновлённое издание предлагает более 1500 экранов, включая оригинальный мир и три дополнительных режима. Среди них — новый UltraTough от Bit Kid, усложнённая версия Knytt XH от разработчика Hempuli, известного по Baba Is You и Environmental Station Alpha, а также переработанный мир Brutally Unfair Knytt.

Разработчики также добавили достижения и скрытые бонусы, полноценную поддержку геймпадов и возможность самостоятельно настраивать управление. Владельцы ПК смогут выбрать разные соотношения сторон и визуальные эффекты, имитирующие ретро-CRT и портативные LCD-дисплеи.

Кроме того, в игре появился встроенный таймер с сохранением лучшего результата, что пригодится тем, кто захочет испытать себя в скоростном прохождении.

Knytt Classic распространяется бесплатно и поддерживает Windows, macOS, Linux и Steam Deck. Таким образом, Bit Kid не просто вернула старую инди-игру на современные платформы, а дополнила её новыми возможностями, сохранив при этом основу оригинального приключения.