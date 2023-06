Приключенческий платформер Koa and the Five Pirates of Mara профинансирован на 850% на Kickstarter ©

Краудфандинговая кампания приключенческого платформера Koa and the Five Pirates of Mara оказалось очень успешной, собрав финансирование на 850% от 4 500 человек за чуть более чем 48 часов до окончания.

Кампания началась с цели в 30 000 евро, которая была собрана менее чем за час, побив предыдущий рекорд студии с Mika and the Witch's Mountain в феврале прошлого года. Koa and the Five Pirates of Mara теперь входит в топ-5 самых успешных испанских кампаний на платформе.

Это трехмерное платформенное приключение было разработано Chibig, Talpa Games и Undercoders. Кроме того, эта кампания также получила поддержку Tesura Games для стандартного и коллекционного физических изданий, которые появятся для Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Дата выхода Koa and the Five Pirates of Mara будет объявлена ​​в ближайшее время, но уже подтверждено, что этим летом она выйдет для Steam (ПК) и PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.