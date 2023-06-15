Яркий платформер Koa and the Five Pirates of Mara выйдет на ПК и консолях в конце июля ©

Koa and the Five Pirates of Mara выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam 27 июля, объявили издатель и разработчик Chibig, а также разработчики Talpa Games и Undercoders.

В Европе и Азии физические издания выйдут через дистрибьюторов Tesura Games и Piiki в августе-сентябре. Предварительные заказы доступны уже сейчас.

Присоединяйтесь к Коа и ее лучшему другу Напопо в захватывающем приключении по островам Мары! Перехитрите ловушки, маневрируйте в опасных условиях и исследуйте ряд ослепительно разнообразных ландшафтов в поисках украденной пиратской добычи.