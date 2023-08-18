Состоялся анонс нарисованной вручную приключенческой игры Koira для ПК

Компания Don't Nod объявила об издании приключенческой игры Koira, разработанной студией TOLIMA и нарисованной вручную. Выход игры запланирован на 2025 год через Steam для ПК.
В этом увлекательном путешествии лесной дух и ее новый спутник щенок будут путешествовать по различным локациям, решая головоломки и пытаясь найти дом. В конце концов, эта парочка узнает, что такое дружба.
Оскар Гильберт, генеральный директор Don't Nod, поделился следующим заявлением по поводу этого анонса:
Мы очень рады поддержать студию TOLIMA и работать с ней над игрой Koira. Это 2D-проект, нарисованный вручную, который, на наш взгляд, хорошо вписывается в портфолио Don't Nod, и мы с нетерпением ждем, когда сможем рассказать о нем в будущем.