Состоялся анонс нарисованной вручную приключенческой игры Koira для ПК

Каким-то образом вы оказались далеко от своего дома — сердца леса. Вы не помните, как это случилось. Вокруг вас незнакомые деревья и кусты. Вы чувствуете себя потерянным и одиноким. Но тут вы слышите лай. Он доносится из-под ближайшего куста. Вы подходите ближе и видите там щенка. Вы понимаете, что не можете оставить его в беде.

Koira — это сказка о дружбе между вами и щенком. Вам предстоит вместе искать дорогу домой через музыкальный лес, полный чудес и загадок. Вы будете встречать разных лесных жителей, которые помогут вам или помешают вам. Вы также обнаружите, что в вас таится особая сила, которая может изменить ход событий.