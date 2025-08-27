Анонсирован хардкорный платформер Koloboke: Sickness Simulator о приключениях Колобка

Студия Megame LLC представила свой новый проект — игру под названием Koloboke: Sickness Simulator. Это приключенческий платформер, в котором игрокам предстоит управлять известным персонажем славянских сказок, Колобком. Разработчики описывают свою игру как сложный симулятор, который взял за основу механику перекатов.

Игровой процесс предлагает преодолевать разнообразные препятствия, используя всего две доступные способности: перекат и прыжок. Игроков ждет множество испытаний в виде коварных ловушек и опасных противников, населяющих сказочный лес. Авторы проекта советуют игрокам перед началом прохождения сделать глубокий вдох и настроиться на терпение, подчеркивая высокую сложность игры. В ходе своего путешествия Колобок встретит и других персонажей сказки, представленных в необычном виде.

Выход Koloboke: Sickness Simulator запланирован на ноябрь 2025 года на ПК в сервисе Steam. Все желающие уже сейчас могут ознакомиться с проектом, загрузив доступную демонстрационную версию на странице игры.