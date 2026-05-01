Состоялся релиз Колобок: Укачало Симулятор - хардкорного симулятора с физикой перекатов и абсурдными испытаниями

Состоялся релиз Koloboke: Sickness Simulator — необычного инди-проекта от студии Megame LLC, сочетающего элементы платформера, симулятора и физической головоломки. Игра вышла на ПК и стала доступна в цифровом магазине Steam.

Проект предлагает минималистичную, но требовательную игровую механику: игроку доступны лишь базовые действия — перекаты и прыжки, однако именно на них строится весь геймплей. Основная задача — преодоление сложных препятствий и нестандартных уровней, требующих точного контроля и терпения.

Разработчики описывают игру как сочетание идей Only Up и классических хардкорных проектов, где ключевую роль играет физика движения. Вид от первого лица усиливает ощущение нестабильности и усложняет навигацию, превращая прохождение в испытание на выдержку и концентрацию.

Игроков ждут абсурдные препятствия, резкие перепады сложности и элементы юмора, включая так называемых «мемных персонажей» и нестандартные ситуации на уровнях. Несмотря на внешнюю простоту, проект ориентирован на аудиторию, готовую к высокому уровню сложности и повторным попыткам прохождения.

Koloboke: Sickness Simulator пополняет нишу экспериментальных инди-игр, предлагая необычный взгляд на жанр платформеров и делая ставку на сложность, физику и нестандартный игровой опыт.