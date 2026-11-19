Саранская студия "Фоксхаунд" выставила на продажу долю не менее 60% компании вместе с исходным кодом и правами на многопользовательскую гонку "Командиры бездорожья". По сведениям издания "Коммерсантъ", стоимость пакета оценена в 215 млн рублей, при этом 78 млн рублей покупателю в будущем должен компенсировать "Институт развития интернета". После закрытия сделки разработчики планируют продолжить поддержку и развитие проекта в урезанном составе.

Причиной экстренного поиска финансирования стал кассовый разрыв и долги студии на общую сумму 175 млн рублей. Из них 116 млн рублей приходится на невыплаченные зарплаты сотрудникам и обязательства перед третьими лицами, а еще 58.3 млн рублей составляют займы учредителей и сторонних кредиторов. Подтвержденные расходы на создание игры уже достигли 442 млн рублей, тогда как выручка студии за прошлый год сократилась на 76% до 147 тыс. рублей при чистом убытке в 68 млн рублей. Ранее команда вела переговоры о партнерстве с Газпром-медиа холдингом по модели media for equity в обмен на постоянный приток трафика, однако сделка сорвалась. Продуктовый директор "Фоксхаунд" Дмитрий Карасев подтвердил факт поиска инвестора, но отказался раскрывать детали о долгах и контракте с грантодателем, сославшись на коммерческую тайну и соглашение о неразглашении.

Безуспешные поиски нового инвестора продолжаются уже около 6 месяцев, а финансовое положение усугубила задержка государственного финансирования. По информации источников на игровом рынке, "ИРИ" отказал команде в выплате финального транша по гранту из-за невыполнения целевых показателей по скачиваниям. В самой организации уточнили, что Командиры бездорожья недавно вышли в релиз, имеют пользовательский рейтинг 7.8 из 10 на площадке VK Play и были отмечены премией "Наш Игропром" в номинации Лучший симулятор, а крайний срок достижения KPI перенесли на декабрь 2027 года.

Завершающий платеж производится после выполнения KPI - это типовое условие договора и распространяется на всех подрядчиков, с которыми работает АНО.

- представитель Института развития интернета

Участники рынка полагают, что приток аудитории со стороны "Газпром-медиа холдинга" мог бы позволить разработчикам погасить долги за счет рекламы и монетизации. Вместо этого проект столкнулся с системным кризисом финансирования в отечественном геймдеве, где более половины крупных студий испытывают трудности с привлечением капитала. Представитель крупной игровой студии в беседе с журналистами отметил, что сейчас на рынке нет потенциальных инвесторов, более того, у оставшихся отсутствует понимание рынка видеоигр как такового, а дополнительные барьеры создают проблемы с трансграничными платежами и выходом на зарубежные площадки.