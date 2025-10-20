Авторы "Командиров бездорожья" представили штурмана Татьяну и показали новые грузовики - демоверсия выйдет уже в ноябре

Разработчики из студии Foxhound представили нового персонажа будущей гоночной игры «Командиры бездорожья» — женщину-штурмана по имени Татьяна, а также поделились свежими тизерами с моделями внедорожных грузовиков.

По словам авторов, Татьяна — «специалист по нахождению выхода из любой ситуации, включая трёхкилометровый серпантин с обледеневшим покрытием». Её биография намекает на характерную смесь юмора и реализма, которой пропитан весь проект. Вместо экзаменов в университете героиня предпочитала ориентирование в заброшенных лагерях, а свои навыки навигации оттачивала не с помощью GPS, а в дремучих российских лесах.

Foxhound подчёркивает, что Татьяна — не просто штурман, а полноценный член экипажа, способный не только проложить кратчайший маршрут, но и «словами починить коробку передач», если та начнёт скрежетать на подъёме. Её философия проста: «Лучшая гонка — та, которую мы проехали без разворота».

Кроме того, разработчики показали несколько новых моделей машин и пообещали, что вскоре все желающие смогут опробовать игру. Публичная демоверсия «Командиров бездорожья» выйдет 7 ноября, дав игрокам возможность испытать реалистичные трассы, физику и навигацию задолго до полноценного релиза.