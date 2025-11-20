Авторы "Командиров бездорожья" расширили время плейтеста

Российская студия Foxhound объявила об увеличении времени плейтеста условно-бесплатного ралли-симулятора «Командиры бездорожья». Предыдущие два этапа начинались в 20:00 МСК в пятницу и заканчивались в 3:00 МСК в понедельник. Будущие плейтесты стартуют и закончатся в те же дни недели, но уже с 16:00 МСК и до 16:00 МСК. Таким образом, этапы начнутся на четыре часа раньше, чем прежде, а завершатся на 13 часов позже.

В будущем игроков ждут еще два теста выходного дня. Третий плейтест стартует уже в пятницу 21 ноября на VK Play. В текущем билде игры представлены девять моделей грузовиков, включая легендарный KAMAZ 43105, а также семь уникальных трасс.

Ранее Foxhound поделилась статистикой по итогам прошедших двух этапов тестирования. Так, публичную демоверсию опробовали 17,9 тыс. игроков. Из положительных сторон «Командиров бездорожья» геймеры отметили «ламповую» графику, красивые трассы, уровень детализации машин и звуковое оформление. К минусам отнесли низкую производительность и отсутствие сверхреалистичной физики.

«Командиры бездорожья» — онлайн-гонки по пересеченной местности, где игроки смогут принять участие в раллийных соревнованиях на грузовиках российского производства.

Релиз намечен на четвертый квартал 2026-го.