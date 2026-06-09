Более миллиарда рублей на одну игру: "Командиры Бездорожья" станут крупнейшим проектом игрового кластера Мордовии

Разработка отечественной многопользовательской игры «Командиры Бездорожья» потребует свыше 1 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Республики Мордовия Артём Здунов. По его словам, окончательная стоимость проекта будет озвучена после завершения всех работ, однако уже сейчас понятно, что бюджет превысит знаковую для российской игровой индустрии отметку.

Проект создаётся студией «Фоксхаунд» в рамках формирующегося игрового кластера Мордовии. Значительная часть средств направляется на привлечение специалистов и создание постоянной команды разработчиков. В поддержке проекта участвуют Институт развития интернета и холдинг «Газпром-Медиа», а региональные власти предоставляют инфраструктуру, вычислительные мощности и налоговые льготы.

Интересно, что речь идёт не только о создании одной игры. Власти республики рассматривают «Командиров Бездорожья» как фундамент для развития полноценной игровой индустрии в регионе. Совместно с Мордовским государственным университетом уже разрабатываются образовательные программы, которые должны помочь подготовить новых специалистов и удержать их в регионе.

Запуск игры, завершение тестирований и внедрение подписочной модели запланированы на конец 2026 года. Пока о самом проекте известно немного, однако масштаб инвестиций показывает серьёзность намерений. Для российской игровой индустрии такие бюджеты всё ещё остаются редкостью, поэтому «Командиры Бездорожья» становятся не просто новой игрой, а своеобразным индикатором того, насколько далеко готовы зайти регионы и крупные партнёры в развитии отечественной разработки. Если инициатива окажется успешной, Мордовия может превратиться в один из новых центров игрового производства в России.