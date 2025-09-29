"Командиров бездорожья" обвинили в "гладкой грязи" - разработчики оправдались прототипом

После публикации нового геймплейного ролика гонки «Командиры бездорожья» часть игроков высказала недовольство качеством трасс. По их словам, бездорожье выглядит слишком «гладким» и больше напоминает аркадные раллийные игры прошлого, чем суровые офф-роад заезды.

В сообществе проекта пользователи привели в пример Mudrunner, где проработка грязи и ландшафта значительно выше.

Разработчики не остались в стороне и заявили, что показанный геймплей отражает ранний прототип, а не финальный уровень детализации. Также они напомнили: «Командиры бездорожья» — это не симулятор, а аркадная гонка, поэтому реализованное бездорожье будет отличаться от «грязевых» хитов жанра.