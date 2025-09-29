ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Командиры бездорожья 2026 г.
Мультиплеер, Гонки, Автомобили, От третьего лица
5.7 39 оценок

"Командиров бездорожья" обвинили в "гладкой грязи" - разработчики оправдались прототипом

IKarasik IKarasik

После публикации нового геймплейного ролика гонки «Командиры бездорожья» часть игроков высказала недовольство качеством трасс. По их словам, бездорожье выглядит слишком «гладким» и больше напоминает аркадные раллийные игры прошлого, чем суровые офф-роад заезды.

Вышел новый трейлер "Командиров бездорожья" - российского ралли-симулятора

В сообществе проекта пользователи привели в пример Mudrunner, где проработка грязи и ландшафта значительно выше.

Разработчики не остались в стороне и заявили, что показанный геймплей отражает ранний прототип, а не финальный уровень детализации. Также они напомнили: «Командиры бездорожья» — это не симулятор, а аркадная гонка, поэтому реализованное бездорожье будет отличаться от «грязевых» хитов жанра.

6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Eclair_93
Онлайновые гонки на грузовиках

Ну блин, опять куда-то не туда, сомневаюсь что это соберет аудиторию.

3
THOR_MSI

Даже бесплатно скачать не стал бы, слишком мобильно выглядит 🤔

LukotakinaZ

а как должно выглядеть не мобильно? щас дорогие мобильные игры от пк отличаются только интерфейсом

askazanov

Молодцы чё, брехать - надо ещё уметь))